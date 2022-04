CJTB Tête-à-la-Baleine est à la recherche d’un.e animateur.trice

Pour les jeunes de 15-30 ans, la radio communautaire CJTB Tête-à-la-Baleine est à la recherche d’un.e animateur.trice à la radio, à temps plein, pour un emploi d’été d’une durée de 8 à 10 semaines.

Sous l’autorité de la direction générale, le.la titulaire du poste aura comme principal mandat de participer à la création, à la production et à l’animation d’émissions de radio exclusives à CJTB.

Cet emploi d’été vous permet non seulement de vivre une expérience professionnelle qui offre beaucoup de liberté, mais aussi de passer l’été dans un endroit de rêve.

La Basse-Côte-Nord est une région isolée du Québec qui offre des paysages à couper le souffle et un environnement où les effets de la pandémie se font moins sentir qu’ailleurs.

Principales tâches et responsabilités

– Participer à la création, à la production et à l’animation d’émissions exclusives de la radio communautaire Tête-à-la-Baleine;

– participer aux réunions d’équipe en lien, par exemple, avec le choix du contenu des émissions et/ou chroniques;

– éditer les émissions : utilisation des consoles d’enregistrement et de mise en ondes, logiciel de production et de mise en ondes, etc.;

– collaboration avec la population à la création d’émissions;

– toutes autres tâches connexes.

Exigences et profil recherché

– Détenir une formation ou de l’expérience en communication et/ou technologies des médias;

– excellente maîtrise du français parlé et écrit;

– avoir un esprit créatif et débrouillard;

– faire preuve d’entregent et avoir une excellente capacité à travailler en équipe;

– intérêt pour la réalité du territoire et la vie de village.

Rémunération : 16 $ de l’heure.

Possibilité d’ajuster les dates de l’emploi selon les disponibilités de l’employé et de l’employeur (été ou automne 2022).

Les candidatures doivent parvenir à l’adresse courriel direction@cjtbradio.com au plus tard le 6 mai 2022 à 16 heures.

Seuls les candidats.tes retenus.es seront contactés.es.

Bonne chance à toutes et à tous.

De toute l’équipe de CJTB