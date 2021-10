CJTB est à la recherche d’une animatrice ou animateur radio.

CJTB Tête-à-la-Baleine offre un poste d’animatrice ou animateur à la radio.

La radio communautaire Tête-à-la-Baleine est à la recherche d’un.e animateur.trice à la radio pour un poste permanent.

Où : Tête-à-la-Baleine.

Salaire : 18 $ de l’heure.

Horaire : 35 heures par semaine.

Poste permanent.

Sous l’autorité de la direction générale, le.la titulaire du poste aura comme principal mandat de participer à la création, à la production et à l’animation d’émissions de radio exclusives à CJTB.

Tâches et responsabilités

– Participer à la création, à la production et à l’animation d’émissions exclusives de la radio communautaire Tête-à-la-Baleine;

– éditer les émissions : utilisation des consoles d’enregistrement et de mise en ondes, logiciel de production et de mises en ondes, etc.;

– s’occuper des publications sur les médias sociaux en lien avec le contenu créé;

– toutes autres tâches connexes.

Exigences et profil recherché

– Détenir une formation ou de l’expérience en communication et/ou en technologie des médias;

– excellente maîtrise du français parlé et écrit;

– sens des responsabilités, de l’autonomie et de l’initiative;

– avoir un esprit créatif et débrouillard;

– faire preuve d’entregent et une excellente capacité à travailler en équipe;

– intérêt pour la réalité du territoire et la vie de village.

Entrée en poste : dès que possible.

Faites parvenir votre CV et une lettre de motivation à : direction@cjtbradio.com