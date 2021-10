CJTB est à la recherche d’une animatrice ou animateur radio à plein temps.

La radio communautaire Tête-à-la-Baleine est à la recherche d’un.e animateur.trice à la radio à temps plein pour un emploi contractuel d’une durée de 8 semaines.

Sous l’autorité de la direction générale, le.la titulaire du poste aura comme principal mandat de participer à la création, à la production et à l’animation d’émissions de radio exclusives à CJTB.

Cet emploi contractuel vous permet non seulement de vivre une expérience professionnelle qui offre beaucoup de liberté, mais aussi de passer l’automne ou l’hiver dans un endroit de rêve. La Basse-Côte-Nord est une région isolée du Québec qui offre des paysages à couper le souffle et un environnement hors de l’ordinaire.

Principales tâches et responsabilités

– Participer à la création, à la production et à l’animation d’émissions exclusives de la radio communautaire Tête-à-la-Baleine;

– participer aux réunions d’équipe en lien, par exemple, avec le choix du contenu des émissions et/ou chroniques;

– éditer les émissions : utilisation des consoles d’enregistrement et de mise en ondes, logiciel de production et de mise en ondes, etc.;

– collaboration avec la population à la création d’émissions;

– toutes autres tâches connexes.

Exigences et profil recherché

– Détenir une formation ou de l’expérience en communication et/ou technologies des médias;

– excellente maîtrise du français parlé et écrit;

– sens des responsabilités, de l’autonomie et de l’initiative;

– avoir un esprit créatif et débrouillard;

– faire preuve d’entregent et une excellente capacité à travailler en équipe;

– intérêt pour la réalité du territoire et la vie de village.

Rémunération : 15 $/h.

Possibilité d’ajuster les dates de l’emploi selon les disponibilités de l’employé et de l’employeur (automne 2021 ou hiver 2022). Possibilité de créditer cet emploi comme stage dans un cadre scolaire.

Date de l’entrée en poste : avant le 24 décembre 2021.

Les candidatures doivent parvenir à l’adresse courriel direction@cjtbradio.com au plus tard le 14 octobre 2021 à 16 heures. Seuls les candidat.e.s retenu.e.s seront contacté.e.s.