Tête-à-la-Baleine : poste permanent à la direction générale.

La Radio communautaire Tête-à-la-Baleine est à la recherche d’un.e directeur.ice pour réaliser la mission de l’organisme fondé en 1998.

Lieu : Tête-à-la-Baleine.

Salaire : de 45 500 $ à 49 140 $, selon expérience.

Type d’emploi : permanent

La Radio communautaire Tête-à-la-Baleine est à la recherche d’un.e directeur.ice à temps plein.

La personne choisie par le conseil d’administration aura comme principal mandat de planifier, superviser, diriger et contrôler toutes les opérations de la radio CJTB 93,1, située dans le village de Tête-à-la-Baleine, en Basse-Côte-Nord. Le.la candidat.e doit avoir un intérêt marqué pour la mise en valeur de la culture locale et le développement de la radio.

La Basse-Côte-Nord est un terrain de jeu sans limite pour un.e directeur.ice nouvellement arrivé.e. Ce secteur de la Côte-Nord tout comme le village de Tête-à-la-Baleine offre une multitude d’opportunités professionnelles et personnelles, mais aussi un environnement hors du commun dans lequel vivre à longueur d’année.

La radio communautaire Tête-à-la-Baleine est la seule station de radio entièrement francophone de la Basse-Côte-Nord. Son but premier est de faire rayonner la culture d’ici à travers la radiodiffusion, mais aussi de promouvoir le développement régional et de soutenir le village dans ses activités.

La radio a à cœur la sauvegarde de Tête-à-la-Baleine et participe à plusieurs initiatives pour stimuler l’emploi dans la région. En plus de mettre en ondes une émission quotidienne matinale, La voix du large, la radio met sur pied plusieurs projets ponctuels, tels que des balados de plusieurs genres, qui contribuent eux aussi à faire rayonner notre station.

Au cours des deux dernières années, deux balados ont vu le jour, soit Raconte-moi notre histoire et Le Portage, tandis qu’un autre sera diffusé sous peu.

Tâches et responsabilités

– Déterminer les procédures et mettre en œuvre les politiques;

– planifier et tenir à jour les calendriers de production;

– préparer et vérifier les budgets;

– planifier, gérer et approuver les demandes de subvention;

– planifier, gérer et approuver les rapports de reddition de compte aux bailleurs de fonds;

– assurer la gestion financière de l’organisme;

– embaucher et superviser le personnel;

– consulter les organismes de règlementation gouvernementaux pour évaluer et étudier les programmes et les politiques;

– mettre en œuvre ou approuver le développement des projets;

– développer de nouvelles sources de revenu.

Exigences et profil recherchés

– Formation ou expérience en administration, gestion, coordination ou ventes en entreprise ou milieu communautaire;

– excellent français parlé et écrit (anglais parlé et écrit est un atout);

– connaissance du territoire de la Basse-Côte-Nord et de Tête-à-la-Baleine, et de ses enjeux (un atout);

– connaissance informatique de la suite Microsoft Office, WinMedia, WordPress, etc.;

– habiletés en relations interpersonnelles et en gestion des ressources humaines;

– compétences en radio et en animation (un atout).

Entrée en poste dès que possible.

Faites parvenir votre CV et lettre de motivation avant le 3 octobre à 16 heures à l’adresse : direction@cjtbradio.com

Bonne chance à toutes et à tous.