CJRG Radio Gaspésie – Poste d’animateur.trice radio.

CJRG Radio Gaspésie – Animateur.trice radio

Radio Gaspésie est à la recherche d’une animatrice ou d’un animateur du MID afin de pourvoir un poste à temps plein à Gaspé.

Vos responsabilités

– Produire, animer et assurer la mise en ondes de votre émission en conformité avec les orientations et les objectifs de la programmation;

– prêter sa voix pour les messages publicitaires et promotionnels diffusés par la station;

– faire de reportages publicitaires chez des clients ou autres;

-assurer, préparer et réaliser des entrevues;

– assurer, préparer et réaliser occasionnellement des émissions spéciales;

– couvrir le volet culturel de la station;

– au besoin, s’intégrer à d’autres émissions, en direct ou par le biais d’enregistrements, ou préparer des contenus de micros pour d’autres émissions;

– assurer les liens de la station sur ses différentes plateformes Web et multimédias;

– participer occasionnellement à des activités spéciales de représentation pour la station;

-être à l’affût de l’actualité et des activités de la région;

– réaliser tout autre mandat connexe à la demande de la direction générale.

Qualifications requises

– Diplôme dans un domaine pertinent (ex. : animation, communications, radio, etc.) ou expérience équivalente ou pertinente;

– bonne connaissance des médias ou des communications;

– maîtrise de la langue française parlée et écrite, l’anglais serait un atout;

– très grandes aptitudes pour les relations interpersonnelles et capacité de bien travailler en équipe.

Statut du poste

Temps plein – 35 h semaine, du lundi au vendredi.

Date prévue d’entrée en fonction : Dès que possible, le poste est disponible immédiatement.

Salaire offert

Excellentes conditions salariales selon l’échelle en vigueur. L’employeur offre un régime d’assurances collectives à frais partagés et un régime de retraite à cotisation déterminée.

Contact

Faites parvenir votre CV à l’attention de madame Émilie Gagné, directrice de la programmation, via le formulaire d’ici le vendredi 27 août 2021.

Seuls les candidats retenus seront joints.

Radio Gaspésie est le média numéro 1 de la pointe gaspésienne.

Radio Gaspésie est une entreprise d’économie sociale.

Vision : Radio Gaspésie, le média qui se renouvèle avec vous.

Mission : Ancrée dans le territoire de la pointe gaspésienne, nous mettons nos voix au service de notre communauté pour l’informer, l’animer et la mettre en valeur.

Rôle : Offrir à la communauté de l’Est de la Péninsule gaspésienne une radio de qualité, accessible à tous, qui reflète son milieu par sa programmation et son information journalistique et de contribuer au mieux-être de la communauté ainsi qu’au succès des campagnes publicitaires de ses clients.