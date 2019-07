Radio Gaspésie est à la recherche d’une personne pour combler le poste à temps plein d’animatrice du MID et comme intervieweuse.

Vos responsabilités

Produire, animer et assurer la mise en ondes de votre émission en conformité avec les orientations et les objectifs de la programmation et prêter sa voix pour les messages publicitaires et promotionnels diffusés par la station. Assurer, préparer et réaliser des entrevues. Assurer, préparer et réaliser des émissions spéciales (Festival Musique du Bout du Monde, etc.). Couvrir le culturel.

Qualifications requises

Formation en radio ou un diplôme d’études collégiales en radio avec une expérience pertinente comme animatrice.

Autres exigences

Aptitude en conceptualisation, souci élevé de la qualité et de la pertinence, sens de la planification et de l’organisation, aptitude au travail d’équipe, entregent, enthousiaste, capacité d’écoute, excellente communicatrice, maturité, autonomie.

Conditions de travail

Excellentes conditions salariales selon l’échelle en vigueur. 35 heures par semaine – 52 semaines – 3 % du salaire en REER – 2 % de boni par année (si l’année financière est positive) – Augmentation annuelle du salaire selon IPC – Assurance collective payée à 50 % (individuelle ou familiale).

Découvrez-nous et écoutez-nous sur le www.radiogaspesie.ca

Faites parvenir votre démo et votre cv par courriel à l’adresse suivante d’ici vendredi le 2 août 2019 : martin.roussy@radiogaspesie.ca ou emilie.gagne@radiogaspesie.ca