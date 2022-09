La radio CILE est à la recherche d’un ou d’une journaliste.

Poste de remplacement de 6 mois avec possibilité de prolongation 35 heures semaine. Salaire à partir de 21,36 $ de l’heure.

Vous devez posséder une formation en journalisme. Expérience un atout. Nous sommes à la recherche d’une personne autonome, responsable, organisée et qui a de la facilité à communiquer.

Bonne connaissance en informatique et en montage radio.

Posséder un permis de conduire valide.

L’emploi consiste à rechercher, écrire et lire des nouvelles, animer une émission d’information, faire des entrevues, couvrir des conférences de presse et évènements, faire des reportages en direct et toutes autres tâches connexes.

Déplacements fréquents sur le territoire.

Vous avez de l’expérience et vous voulez la partager avec nous? Vous avez la formation et vous êtes à la recherche d’expérience? Nous sommes l’endroit parfait.

CILE offre un milieu de travail dynamique et stimulant à ses employés en plus des avantages sociaux intéressants.

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae et une démo par courriel à dg@rtchsp.com.

Début de l’emploi : Le plus tôt possible.

Pour plus d’information : communiquer avec Patrick Cadieux au (418) 538-2451 poste 1645.

Bonne chance à toutes et à tous.