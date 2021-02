CILE offre un poste d’animation journaliste

CILE Havre-Saint-Pierre recherche une animatrice ou animateur et journaliste radio pour un poste permanent, temps plein.

La personne recherchée anime une émission de radio quotidienne. Informe et synthétise l’information pour les auditeurs. Recherche et réalise des entrevues sur des sujets qui touchent la région. Écriture et lecture de nouvelles. Ainsi que toutes autres tâches connexes.

Travailler à CILE, c’est faire partie d’une équipe dynamique, dans un milieu de travail stimulant! CILE offre un salaire concurrentiel et des avantages sociaux intéressants. Assurance, REER collectifs, services de la RTC offerts gratuitement aux employés, remboursement offert pour inscription à des activités sportives.

Exigences et conditions

– Diplôme d’études secondaires, professionnelles ou collégiales dans les domaines suivants : Communication, journalisme, animation radio;

– toute expérience dans le domaine sera considérée;

– expérience un atout;

– excellente communication orale et écrite en français;

– bonnes connaissances en informatique : Suite office, logiciels de montage audio et de mise en ondes;

– horaire de travail en semaine, de jour, 35 heures semaines;

– avoir un permis de conduire valide;

– salaire de départ 21,01 $ de l’heure.

Aptitudes recherchées

Professionnalisme, initiative, autonomie, discipline, sens de l’organisation, ponctualité et aptitudes à communiquer.

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae et démo audio OBLIGATOIRE au plus tard le vendredi 19 février par courriel à dg@rtchsp.com, ou en personne en vous présentant au 992, rue du Bouleau à Havre-Saint-Pierre.

Seules les personnes retenues seront contactées.

Pour obtenir plus d’information ou pour toute question, communiquez avec nous.

RTC Havre-Saint-Pierre

Patrick Cadieux, directeur général

Téléphone : (418) 538-2451, poste 1645

Courriel : pcadieux@rtchsp.com