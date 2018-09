(CILE – Havre Saint-Pierre) Le Parti conservateur du Québec offre de vrais changements aux électeurs de Duplessis, selon son candidat Alexandre Leblanc

Le Parti conservateur du Québec (PCQ) est le meilleur véhicule pour répondre aux besoins et aspirations des Québécois et en particulier des Nord-Côtiers, a affirmé le candidat dans la circonscription de Duplessis, Alexandre Leblanc, sur les ondes de CILE.

Dans le domaine de la santé, le PCQ propose le recours au secteur privé, qui offrira une gestion plus efficace. « Les gens doivent partir de Havre-Saint-Pierre pour aller se faire soigner à Sept-Îles quand ce n’est pas prendre l’avion pour se faire soigner à Québec, il faut trouver une façon que ça devienne plus performant, le réseau de la santé », a indiqué M. Leblanc.

Le transport et le coût du carburant sont des préoccupations importantes pour les électeurs de sa circonscription, estime le candidat. C’est pourquoi son parti propose une réduction du prix de l’essence ainsi qu’un pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine, pour favoriser le transport des biens vers la Côte-Nord avec un lien routier continu.

Il veut également abaisser le fardeau fiscal des entreprises de 40 %, et celui des citoyens. « On veut réduire les impôts des particuliers, ils auront plus d’argent dans leurs poches et pourront l’investir localement », a précisé M. Leblanc.

Pour écouter l’entrevue : http://www.cilemf.com/images/item_mp3/MP3-ITEM-1273.mp3

Source : http://www.cilemf.com/