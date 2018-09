(CILE-Havre-Saint-Pierre) De jeunes étudiants de Havre-Saint-Pierre se transformeront en électeurs

Deux enseignants de l’école secondaire Monseigneur-Labrie, à Havre-Saint-Pierre, ont lancé leurs étudiants de 3e, 4e et 5e secondaire dans l’aventure de la campagne électorale, en leur donnant l’occasion de participer au projet « Électeurs en herbe », parrainé par Élections Québec.

Ce projet permet aux jeunes du troisième cycle du primaire et du secondaire d’expérimenter l’exercice du droit de vote et de s’y préparer par des activités pédagogiques.

« Ils n’ont pas le droit de vote mais comme ce seront nos prochains électeurs on voulait leur faire vivre une expérience d’élection », a indiqué Carole Charland, enseignante en histoire et géographie, sur les ondes de CILE.

« On peut intégrer plein de notions qui sont obligatoires dans un programme d’enseignement, et on peut les intégrer avec une réalité qu’on vit actuellement », a souligné son collègue Hugues Plamondon, enseignant en histoire et monde contemporain.

Les étudiants doivent faire une recherche sur les quatre principaux partis politiques représentés dans leur circonscription de Duplessis et pourront voter pour le candidat de leur choix lors du vote par anticipation ou celui du 1er octobre.

Les choix des « électeurs » de l’école Monseigneur-Labrie seront ensuite envoyés à « Électeurs en herbe » qui fera une compilation des intentions de vote de toutes les écoles participantes au Québec.

Les étudiants sont-ils intéressés par ce projet ? « Il y en a beaucoup qui sont curieux de se comparer avec les adultes », a précisé Mme Charland.