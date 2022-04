CIHO FM Charlevoix est à la recherche d’une ou d’un journaliste.

Notre station de radio est située dans la région de Charlevoix.

Le poste est à temps plein, permanent et à l’année.

Avantages sociaux, assurances collectives et prime de déménagement.

Exigence du poste

– Études en journalisme ou dans un domaine connexe. Par exemple : communication, radio;

– sens de l’organisation et autonomie;

– rigueur, professionnalisme et esprit d’équipe;

– capacité rédactionnelle et maîtrise du français;

– être en mesure de livrer en ondes des bulletins de nouvelles (voix, formation possible sur place, mais expérience un atout);

– démontrer de l’intérêt pour l’actualité;

– permis de conduire valide obligatoire.

Si le poste vous intéresse, faire parvenir votre curriculum vitae en toute confidentialité par courriel à : direction@cihofm.com à l’attention de Madame Mélissa Girard.

Seules les personnes retenues seront contactées.

Bonne chance à toutes et à tous.