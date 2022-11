CIHO emploi : poste à la direction de la programmation.

CIHO FM Charlevoix est la radio no. 1 de la magnifique région de Charlevoix.

Une équipe de quinze passionnés qui ont leur radio à cœur, des auditeurs fidèles, une région riche en contenu local et régional.

Une petite … et une grande station à la fois.

Compétences requises

– Tu es diplômé dans une discipline appropriée : études en radio, communication, etc.)?

– tu détiens des compétences solides dans le domaine de la radio : 3 à 5 ans minimum?

– tu as de l’expérience, de 3 à 5 ans, pour superviser, guider et accompagner tes collègues afin de diriger notre département de la programmation efficacement?

– tu es reconnu pour ton dévouement, ta capacité à supporter un bon rythme de travail, tu es collaboratif et le travail d’équipe pour toi c’est inné?

CIHO offre

– Prime ($$$) de déménagement;

– avantages sociaux;

– assurances collectives;

– salaire selon l’échelle en vigueur;

– … et un bonus des collègues adorables.

Le poste t’intéresse?

Fais parvenir ton curriculum vitae en toute confidentialité d’ici le 2 décembre en utilisant ce formulaire.

Bonne chance.