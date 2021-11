CIHO Charlevoix recherche un animateur ou une animatrice.

CIHO, OFFRE D’EMPLOI – ANIMATEUR / ANIMATRICE – RADIO.

Pour compléter notre équipe, nous recherchons un animateur ou une animatrice. Le poste est permanent, temps plein et à l’année.

CIHO FM Charlevoix c’est quoi ?

CIHO est la radio no. 1 de la région de Charlevoix. Située à 1h30 de Québec, la région de Charlevoix offre un cadre de vie exceptionnel !

Résumé de la fonction

Sous la responsabilité de la direction générale et du directeur de la programmation, l’animateur/l’animatrice prépare, anime et assure la mise en ondes d’émissions radiophoniques, dans le respect des orientations et des objectifs de la programmation. Il/elle assure la recherche de sujets d’entrevues et de contenu, fais le suivi du routage, opère la console et le logiciel de mise en ondes et réalise des reportages commerciaux, de la production et de la conception publicitaire.

Exigences du poste

Formation en radiodiffusion (Ex. : AEC animation radio, CRTC ou DEC) et/ou combiné d’études et d’expérience pertinente pourraient être considérés (par exemple : en communication). Serait un atout si tu détiens un peu d’expérience dans le domaine de la radio. D’excellentes aptitudes en communication orale et en français, une bonne culture générale et des connaissances musicales variées. La maîtrise des outils informatiques et d’Internet est nécessaire à ton apprentissage.

Profil recherché

Tu t’exprimes vraiment bien, tu détiens un solide esprit d’équipe, tu es dynamique, créatif, organisé et très autonome. Tu sais fixer et gérer tes priorités et tu fais preuve d’ouverture.

Les avantages et conditions

Le salaire est établi selon la politique en vigueur. On peut même reconnaître ton expérience. Nous offrons des assurances collectives (payées à 50 % par l’employeur). Après ta probation tu auras droit à 7 jours par année en congés payés mobile, flottant, maladie (bref : tu fais ce que tu veux avec tu peux même aller skier, magasiner avec). Oui, oui payés !

Comment faire pour te joindre à nous ?

L’affichage débute le 4 novembre 2021 et se termine le 18 novembre 2021 à 16h. Faire parvenir ton CV et ton démo en toute confidentialité par courriel l’attention de Mme Mélissa Girard (directrice générale) à direction@cihofm.com.