CIHO Charlevoix, poste de journaliste permanent.

Pour compléter notre équipe en salle des nouvelles, nous recherchons un ou une journaliste. Poste à l’année, permanent et à temps plein.

CIHO FM Charlevoix est la radio no. 1 (BBM 2019) de la région de Charlevoix et la référence en matière d’information locale et régionale. La région est située à 1 h 30 de Québec et offre un cadre de vie exceptionnel.

RÉSUMÉ DE LA FONCTION

Sous l’autorité de la direction générale et/ou sous la supervision du directeur de l’information, le/la journaliste recueille, traite et diffuse l’information. Il/elle réalise des entrevues, produit des textes de nouvelles et effectue des couvertures sur tout le territoire de Charlevoix. Il/elle publie de l’information sur les différentes plateformes de la station et traite l’information dans le respect des politiques internes et des orientations et des objectifs de l’organisation. Toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES DU POSTE

Formation en journalisme ou en communication, expérience de 1 à 2 années serait un atout, excellent communicateur/trice. Maîtrise du français parlé et écrit.

PROFIL RECHERCHÉ

Esprit d’équipe, organisé, autonome, capable de travailler sous pression et avec des délais serrés, jugement, professionnalisme et objectivité. Permis de conduire valide.

ENTRÉE EN FONCTION

Dès que possible puisque le poste est disponible immédiatement.

AVANTAGES ET CONDITIONS

Selon l’échelle salariale en vigueur et selon expérience. Assurances collectives et autres avantages sociaux.

POUR POSTULER

Faire parvenir votre curriculum vitae, au plus tard le 30 septembre 2021 à 16 heures, à l’attention de madame Mélissa Girard, directrice générale et des ventes, par courriel à direction@cihofm.com.