CIEU-FM agrandit son équipe, poste d’adjoint aux ventes.

Vous êtes quelqu’un d’organisé et d’autonome?

Vous êtes intéressé par le monde de la radio et de la publicité?

Vous faites preuve de créativité?

CIEU-FM, la radio # 1 de la Baie-des-Chaleurs, a le défi pour vous.

CIEU-FM agrandit son équipe. Devenez son nouvel adjoint aux ventes.

CIEU-FM vous offre un environnement de travail professionnel où vous côtoierez des collègues passionnés par leur métier.

Exigences

– Expérience en ventes ou en communications;

– excellente maîtrise du français parlé et écrit et connaissance de l’anglais;

– bonne connaissance du secteur de la publicité, incluant celle touchant les nouveaux médias.

Principales responsabilités

– Offrir un soutien aux conseillères publicitaires dans la gestion de leurs contrats;

– offrir un soutien à la direction des ventes dans l’organisation d’activités, la mise en place de plans spéciaux et la mise en marché de nouveaux produits publicitaires;

– rédiger et corriger des textes publicitaires et promotionnels;

– assurer un suivi des contrats publicitaires;

– assurer un soutien administratif à l’équipe.

Date d’entrée en fonction : Mars 2022

Rémunération

Entre 18,36 $ et 22,95 $ de l’heure, 35 heures par semaine.

Horaire de travail

Du lundi au vendredi

Lieu de travail

Carleton-sur-Mer, avec possibilité de télétravail quelques jours par semaine.

Durée

Emploi jusqu’au 31 août 2022, avec possibilité de prolongation.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation d’ici lundi 7 mars 2022 à l’attention de madame Sandra McNeil, directrice générale, à direction@cieufm.com.

Les candidatures seront traitées de façon confidentielle. Seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées.

Bonne chance.