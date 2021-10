CIBL 101,5 cherche coordonnateur.trice aux communications.

CIBL 101,5 offre d’emploi : coordonnateur.trice aux communications.

Profil de l’organisation et contexte

Créée en 1980, la Radio communautaire francophone de Montréal donne la parole à la communauté montréalaise dans toute sa pluralité. Elle produit et diffuse une programmation principalement axée sur la culture, la musique et l’information locales, en faisant une place prépondérante à la relève ainsi qu’aux formes émergentes et alternatives. Portée par l’ardeur de ses bénévoles, CIBL est un espace citoyen connecté à sa communauté́ qui propulse les voix audacieuses de la création et de l’information. Lieu d’expérimentation et de formation, CIBL a été l’incubateur de nombreuses personnalités médiatiques qui y ont fait leurs premiers pas.

CIBL tient à ses valeurs d’ouverture, d’audace et de pertinence.

Et aime beaucoup avoir du fun.

Poste à combler

CIBL 101,5 est à la recherche d’un(e) coordonnateur(trice) aux communications pour rejoindre sa petite équipe salariée.

Sous l’autorité de la directrice générale, la personne recherchée a le mandat de faire rayonner les émissions et les multiples projets de la station. À l’affût de la programmation et des occasions d’en optimiser la portée, elle planifie, coordonne et réalise des plans de communication. Curieuse, créative et rigoureuse, elle conçoit des contenus attrayants et adore travailler fort en équipe tout en ayant du plaisir (le plaisir est non-négociable).

Plus précisément, l’heureux(se) élu(e) aura à effectuer les tâches suivantes :

Général

– Établir des stratégies pour faire la promotion des émissions et des projets de la station;

– constituer des trousses d’information sur les émissions et les projets de la station;

– concevoir (recherche, rédaction, mise en page) les outils de communication, d’information et de promotion déployés auprès des publics visés (médias, partenaires potentiels, auditoire, etc.);

– activer et faire le suivi de la visibilité des partenaires, annonceurs, commanditaires;

– alimenter et animer des réseaux de contacts (partenaires, presse, personnes d’influence, etc.);

– mettre en place des outils de recueil de données, en faire le suivi et les analyser.

Site web

– Mettre à jour le site web de la station (WordPress) (grille-horaire, ajout ou retrait d’émissions, etc.);

– participer à la refonte du site web (entre autres, ajout de fonctionnalités, changement du lecteur web).

Médias sociaux

– Créer le contenu publié sur les réseaux sociaux (à ce jour : Facebook, Instagram, Twitter; LinkedIn);

– créer les calendriers de publications, les mettre à jour et en faire le suivi, notamment en évaluant la performance des publications;

– animer la communauté en suscitant l’engagement.

Profil recherché

Nous recherchons quelqu’un de branché sur les tendances en communication, en information et en culture avec qui il fait bon travailler.

Formation et expérience requise

– Baccalauréat en communication ou formation équivalente;

– 2 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire.

Compétences requises

– Maîtrise impeccable du français à l’écrit et à l’oral;

– très bonne connaissance de WordPress;

– très bonne connaissance des médias sociaux;

– planification;

– rédaction promotionnelle;

– facilité avec la mise en page;

– photo/vidéo sur iPhone.

Qualités requises

– Débrouillardise et sens de l’organisation;

– proactivité;

– efficacité;

– rigueur;

– créativité;

– entregent et aptitude à communiquer et à travailler en équipe.

Ce que nous offrons

– L’occasion de vous investir dans un média différent, qui n’a pas peur de sortir du moule et qui est près de sa communauté;

– l’occasion de participer très activement à la relance d’une organisation mythique à Montréal;

– une petite équipe de feu;

– une communauté d’artisans et de bénévoles engagés;

– un mentor qui vous accompagnera;

– des stagiaires qui vous aideront ponctuellement à livrer la marchandise;

– de magnifiques studios au cœur du centre-ville de Montréal. On en est bien fier;

– l’occasion de développer votre réseau et de créer des liens avec les bénévoles, les artistes, les clients et les différents partenaires.

Conditions

– 30 heures/semaine;

– 19.50$/heure;

– entrée en poste à la mi-novembre 2021.

Pour soumettre votre candidature

Intéressé(e)s à embarquer dans l’aventure CIBL 101,5? Envoyez-nous d’ici le 9 novembre 2021 votre curriculum vitæ et une lettre de motivation à l’adresse suivante : administration@cibl1015.com.

Nous communiquerons uniquement avec les candidat(e)s convoqué(e)s en entrevue.

Nous vous remercions de votre intérêt et vous souhaitons la meilleure des chances.

De toute l’équipe de CIBL 101,5