CIBL – Adjoint.e administratif.ve et coordonnateur.trice

Profil de l’organisation et contexte

Créée en 1980, la Radio communautaire francophone de Montréal donne la parole à la communauté montréalaise dans toute sa pluralité. Elle produit et diffuse une programmation principalement axée sur la culture, la musique et l’information locales, en faisant une place prépondérante à la relève ainsi qu’aux formes émergentes et alternatives. Portée par l’ardeur de ses bénévoles, CIBL est un espace citoyen connecté à sa communauté́ qui propulse les voix audacieuses de la création et de l’information. Lieu d’expérimentation et de formation, CIBL a été l’incubateur de nombreuses personnalités médiatiques qui y ont fait leurs premiers pas.

CIBL tient à ses valeurs d’ouverture, d’audace et de pertinence.

Et aime beaucoup avoir du fun.

Poste à combler

CIBL 101,5 est à la recherche d’un(e) adjoint.e administratif.ve et coordonnateur.trice pour rejoindre sa petite équipe salariée.

Sous l’autorité de la directrice générale de la station, la personne recherchée joue un rôle clef au sein de l’équipe et de l’ensemble de la communauté. Pivot au centre des différents départements et des membres (artisans et bénévoles), elle s’occupe du suivi administratif de la station et soutient l’ensemble de l’équipe dans ses activités.

Cette personne allumée aime jouer au bureau, toucher à tout et sait travailler fort tout en ayant du plaisir.

Plus précisément, l’heureux(se) élu(e) aura à effectuer les tâches suivantes :

Administration

– Préparer les contrats, voir à leur signature et à la facturation et faire le suivi administratif (contrats publicitaires, de partenariats, de commandites, de fournisseurs, d’employés) en lien avec la comptable et le reste de l’équipe (transmission des informations pertinentes, affidavits, suivi des paiements);

– gérer la location/réservation des studios (artisans de la station et partenaires externes);

– créer et mettre à jour des documents et tableaux de suivi administratif (par exemple, gestion de la location des studios, des salles de réunion, inventaire, registre des présences, etc.);

– effectuer un suivi comptable de base (suivi et enregistrement des ventes, facturation, enregistrement des dépôts et achats, émission des chèques, suivi de la petite caisse, etc.);

– assurer un soutien administratif général (par exemple aide à la rédaction pour les demandes de subvention, pour divers documents, rapports, etc., prise de rendez-vous, organisation de rencontres);

– participer activement à la mise en place d’un système de gestion documentaire et voir au bon classement des documents.

Coordination

– Être le pivot entre les différents départements (programmation, communication, logistique et technique, partenariats et financement) ainsi qu’entre l’équipe, les membres (artisans et bénévoles) et partenaires divers et à ce titre s’assurer de centraliser et de communiquer l’information aux bonnes personnes;

– créer et mettre à jour des documents et tableaux de suivi de coordination;

– organiser les rencontres d’équipe hebdomadaires, prendre les notes et faire le suivi des dossiers;

– être la personne-ressource principale pour les membres, artisans et bénévoles, et à ce titre voir à leur accueil et s’assurer de recueillir et transmettre les informations pertinentes aux membres de l’équipe;

– participer activement à la mise en place d’un outil de gestion des membres et des parties prenantes (CRM) et en faire la mise à jour;

– envoyer les infolettres le CIBL et diverses communications aux artisans;

– mettre à jour le Portail des membres;

– assurer un soutien à la coordination des projets de partenariats, d’émissions spéciales ou d’événements, en lien avec les différents membres de l’équipe, les partenaires ou les membres;

– collaborer à la logistique des rencontres du CA et de différents comités;

– transmettre les courriels, courriers et appels aux personnes concernées;

– transmettre les informations nécessaires aux nouveaux employés et stagiaires (codes wifi, cartes d’accès, clefs, accès, documentation, etc.);

– effectuer des tâches d’assistance à la réalisation : effectuer des recherches, rédiger des résumés, contacter des gens (selon les besoins);

– soutenir la direction dans ses différentes tâches.

Profil recherché

Nous recherchons quelqu’un de polyvalent avec qui il fait bon travailler.

Compétences requises :

– Grande aisance informatique et capacité à maîtriser rapidement de nouveaux outils;

– aisance avec les chiffres;

– maîtrise du français à l’écrit et à l’oral;

– capacités rédactionnelles;

– facilité avec la mise en page;

– connaissances en radio (un bel atout).

Qualités requises

– sens de l’organisation très développé;

– débrouillardise;

– souci du détail;

– proactivité;

– efficacité;

– rigueur;

– sens des responsabilités et respect strict des informations confidentielles;

– entregent, diplomatie et aptitude à communiquer et à travailler en équipe.

Ce que nous offrons

L’occasion de vous investir dans un média différent, qui n’a pas peur de sortir du moule et qui est près de sa communauté.

Une communauté d’artisans et de bénévoles engagés (impressionnant).

De magnifiques studios au cœur du centre-ville de Montréal. On en est bien fier.

La personne choisie aura l’occasion d’être en contact avec un grand nombre de bénévoles, d’artistes, de partenaires de multiples horizons. Une excellente opportunité de développer son réseau.

Un poste à temps plein à durée indéterminée.

– 35 heures/semaine;

– 18.50$/heure;

– entrée en poste début septembre 2021.

Pour soumettre votre candidature

Intéressé(e) à embarquer dans l’aventure CIBL? Envoyez-nous d’ici le 30 août 2021 votre curriculum vitæ et une lettre de motivation à l’adresse suivante : administration@cibl1015.com.

Nous communiquerons uniquement avec les candidat(e)s convoqué(e)s en entrevue.

Nous vous remercions de votre intérêt et vous souhaitons la meilleure des chances.

De toute l’équipe de CIBL 101,5