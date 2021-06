CHIP 101,9 – Agent-e de relation à la communauté.

Vous détenez une formation dans un domaine lié à l’administration, au secrétariat, ou vous avez des connaissances en marketing, publicité ou dans un domaine connexe? Nous vous invitons à déposer votre candidature pour le poste d’agent(e) de relation à la communauté.

Les principales tâches seront les suivantes

– Assurer l’horaire de la diffusion des publicités à l’aide du logiciel à cet effet;

– accueil à la réception, répondre aux appels entrants et les répartir;

– gestion des demandes des membres (marché aux puces, babillard communautaire, avis public) pour diffusion en onde et via le chipfm.com;

– responsable du renouvellement des cartes de membres;

– participation à diverses rencontres d’équipes;

– développer des idées et projets pour offrir davantage de services à nos membres;

– appuyer la direction générale dans certaines tâches administratives;

– partager certaines tâches administratives en collaboration avec l’adjointe administrative (gestion des envois postaux, distribution des prix à l’auditoire, etc.);

– autres tâches connexes reliées au poste.

Connaissances et qualités recherchées

– Bilinguisme (français, anglais);

– intérêt dans les médias;

– bonne gestion du stress;

– créativité.

Joignez-vous à une équipe dynamique au sein d’une organisation innovante et en pleine croissance.

Date limite pour appliquer : 11 juin 2021 (l’entrée en poste est prévue pour le 21 juin).

Horaire : du lundi au vendredi de 9 h à 16 h, (total 35 h semaine).

Taux horaire : 17 $ / heure.

Lieu : 138, rue Principale à Fort-Coulonge.

Durée du poste : de juin à décembre (possibilité de renouvellement et de permanence).

Envoyez votre candidature au directeur général, François Carrier : dg@chipfm.com.