Poste de direction générale

Le 103,1 FM est à la recherche d’une personne dynamique pour assumer sa direction générale. Le ou la candidate recherché(e) sera responsable de la gestion financière, humaine et technique et verra à la planification ainsi qu’à la supervision des activités de la radio et du travail du personnel.

Sous l’autorité du conseil d’administration, la personne embauchée devra :

Coordonner, superviser, et prendre une part active dans les activités de la station de radio;

Gérer le budget et les ressources financières;

Gérer et développer les partenariats avec les divers acteurs du milieu;

Assurer la réalisation du plan d’action par la mobilisation de ses équipes d’animation, de programmation, d’information, et de ventes.

Représentation lors de divers événements;

Qualités requises :

Excellente capacité à gérer et à analyser les finances;

Excellente capacité à gérer les ressources humaines, incluant les bénévoles;

Expérience à travailler avec un conseil d’administration;

Esprit d’équipe;

Bon sens de l’organisation et de planification;

Esprit d’initiative et de leadership

Exigences requises :

Formation universitaire de premier cycle en administration, communication ou domaine connexe;

De 3 à 5 ans d’expérience pertinente à la fonction;

Connaissance du milieu radiophonique;

Connaissance des principes de gestion dans un contexte d’organisme à but non lucratif.

Conditions

Emploi permanent à temps plein

Salaire concurrentiel

Date d’entrée en fonction : 26 août 2019

Nous vous invitons à faire parvenir votre candidature (curriculum vitae et lettre de présentation) d’ici le 26 juillet 2019 à 16h à : emploi@groupeconseilsmcg.com

Responsable : Julie Comtois, 819 233-4222, poste 203.