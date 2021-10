CHGA offre un poste à la direction générale.

Radio communautaire d’importance, CHGA-FM est reconnue sur le territoire de la Vallée-de-la-Gatineau comme étant un acteur collectif majeur.

Depuis quarante ans, notre mission est d’informer, de soutenir et de divertir la population de la Vallée-de-la-Gatineau. Le domaine de la radio, si passionnant, évolue sans cesse et en tant que direction générale, vous jouerez un rôle clé dans le développement de CHGA-FM, et ce, en collaboration avec le reste de l’équipe, le conseil d’administration et la communauté.

On aimerait vous donner 97,3 bonnes raisons de venir travailler chez nous, mais on va se limiter à ceci :

– Salaire concurrentiel dans l’industrie, avec indexation annuelle;

– quatre semaines de vacances dès la première année;

– régime de retraite;

– assurance collective payée à 50 % par l‘employeur;

– six journées de congé mobile par année (maladie, famille);

– un budget alloué à votre développement professionnel;

– un milieu de vie animé et divertissant;

Une radio communautaire ne se bâtit pas d’elle-même, joignez-vous à notre équipe.

Faites parvenir votre CV accompagné d’une lettre de présentation ou d’une courte vidéo résumant pourquoi vous aimeriez évoluer au sein de CHGA-FM via le formulaire.

Profil recherché, expérience et connaissances

– Baccalauréat dans un domaine pertinent (administration, gestion, etc.) combiné à une expérience de deux ans dans un poste de gestion. De l’expérience dans une radio communautaire est un atout;

– connaissance du milieu, du territoire de la Vallée-de-la-Gatineau et des enjeux politiques (un atout);

– excellent français parlé et écrit (anglais parlé et écrit est un atout);

– connaissance informatique de la suite Microsoft Office;

– compréhension des nouvelles technologies de l’information.

On dit que vous avez…

– Un esprit collaboratif : Que ce soit avec l’équipe, le conseil d’administration ou les partenaires, vous misez sur la communication, la collaboration et l’engagement;

– un mode de gestion participatif : Même si vous savez vous positionner pour prendre des décisions, vous le faites en impliquant toute l’équipe. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin;

– une vision et de la créativité : Vos habiletés de leadership permettent de bien planifier, ainsi que de développer et mobiliser le milieu;

– de l’intégrité et une grande éthique professionnelle : Vous misez sur la transparence, et votre prise de position est toujours en faveur de ce qui est le mieux pour la radio;

– une capacité d’analyse et de synthèse : Vous êtes à l’aise d’évoluer dans un milieu réglementé et de travailler avec des documents complexes, et vous excellez dans l’art de résoudre des problèmes.

Défi proposé

– Développement et gestion des ressources humaines – Les ressources humaines sont le cœur de notre radio, et votre priorité est l’attraction et la fidélisation de l’équipe;

– recrutement | Intégration, formation et développement | Mobilisation d’équipe | Création d’outils de gestion RH pour bien structurer le tout;

– développement des affaires et partenariat – Une radio communautaire, ça le dit : communauté. Cela comprend partenariat, proximité et soutien au milieu;

– représentation et promotion | Développement et diversification de stratégies d’affaires | Communication et marketing | Négociation d’ententes | Soutien et engagement auprès de la communauté;

– planification et gestion des finances et des opérations – Même une radio communautaire doit assurer sa survie financière; c’est essentiel pour que les opérations roulent comme sur des roulettes;

– élaboration et mise en œuvre de plans d’action | Élaboration de stratégies de financement | Supervision des aspects quotidiens | Atteinte des objectifs | Élaboration, contrôle et suivi des budgets | Reddition de comptes | Gestion des ressources financières, matérielles et techniques;

– respect de la réglementation en matière de radiodiffusion – Des règles, il y en a, et on n’a pas le choix de faire avec;

– respect des lois et règlements | Élaboration et mise en place de politiques internes et de normes de qualité | Gestion de diverses autorités (CRTC, ministère de la Culture et des Communications, Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, etc.);

– gouvernance – Une radio en santé est possible grâce à une gouvernance stratégique ainsi qu’à un conseil d’administration engagé et mobilisé;

– préparation et organisation des réunions du CA et de la vie associative | Travail de collaboration avec le président | Reddition de comptes et soutien au CA dans la prise de décisions | Création et maintien d’un lien de confiance entre l’équipe et le CA.

Responsabilités connexes

Eh oui, la fameuse phrase « toute autre tâche connexe » s’applique ici aussi.