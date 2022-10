CHGA : Gestionnaire médias sociaux et contenus numériques.

Gestionnaire médias sociaux et contenus numériques.

Accompagner nos auditeurs sur nos différentes plateformes, tisser des liens avec eux, faire aller ta créativité et ajouter de la bonne humeur sur nos réseaux sociaux, voilà ce qu’on propose!

La Radio CHGA est à la recherche de la personne parfaite pour occuper le poste de gestionnaire médias sociaux et contenus numériques. Depuis plus de 40 ans, CHGA informe, divertit et soutient la communauté de la MRC Vallée-de-la-Gatineau. Il s’agit d’une occasion unique d’évoluer au sein d’une équipe dynamique et bien implantée dans son milieu.

Tâches

– Assurer quotidiennement l’animation et la modération des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn);

– produire des contenus (écrits, audios, vidéos, photos, etc.) pour toutes les plateformes numériques;

– faire rayonner les contenus, événements et promotions de la radio;

– mise en ligne de contenu sur le site Internet;

– participer à la mise à jour et l’application de la stratégie numérique;

– maintenir à jour le calendrier des contenus numériques en conformité avec les stratégies et politiques en vigueur;

– effectuer toutes autres tâches connexes.

Compétences

– Diplôme d’études en communication, marketing ou dans un domaine connexe;

– expérience en rédaction Web et bonne connaissance des pratiques sur le Web;

– excellente connaissance des médias sociaux;

– expérience pertinente en communication sur les plateformes numériques, un atout;

– aptitude démontrée pour le travail d’équipe;

– excellente connaissance du français, parlé et écrit;

– connaissance de logiciels de montage (sonore et vidéo) et connaissance de Canva, un atout.

Le candidat ou la candidate

– Fait preuve d’autonomie;

– a un bon sens de l’organisation;

– démontre une capacité à travailler sous pression;

– fait preuve de rigueur;

– est polyvalent;

– est créatif;

– fait preuve de professionnalisme;

– démontre un esprit d’analyse et de synthèse;

– est débrouillard;

– a un bon jugement.

Conditions de travail

– Poste permanent à temps plein;

– salaire compétitif selon l’échelle salariale en vigueur;

– emploi dans une région accueillante, idéale pour les amateurs de plein air;

– excellentes conditions de travail et avantages sociaux.

Posez votre candidature avant vendredi 4 novembre 2022 à 16 heures. Faites-le via le formulaire à l’attention de Sébastien Plouffe, directeur de la programmation sur Le Grenier aux emplois en cliquant ici.

Possibilité d’une visite-découverte de la Vallée-de-la-Gatineau lors de l’entrevue grâce à Place aux jeunes en région.

Bonne chance.