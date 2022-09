CHGA : Offre d’emploi – Animateur ou animatrice de l’émission matinale.

CHGA : Animateur.trice de l’émission matinale.

Accompagner les Val-Gatinois dans leur début de journée, les informer au réveil, les faire sourire en sortant du lit, prendre avec eux les premières gorgées de café, ça pourrait être ton quotidien.

La Radio CHGA est à la recherche de la personne idéale pour être la barre de son émission matinale. Depuis plus de 40 ans, CHGA informe, divertit et soutient la communauté de la MRC Vallée-de-la-Gatineau. Il s’agit d’une occasion unique d’évoluer au sein d’une équipe dynamique et bien implantée dans son milieu. Un emploi qui te permet aussi d’avoir tes après-midis de congé.

Principales responsabilités

– Animation de l’émission du matin, du lundi au vendredi de 6 h à 9 h;

– participation et collaboration à la création de la nouvelle émission matinale;

– recherche, préparation et planification des sujets, entrevues et chroniques reliés à ton émission en tenant compte de l’actualité locale et régionale, et en collaboration avec l’équipe;

– réalisation d’entrevues;

-assurer ta technique tant en ondes, qu’au montage ou en production extérieure;

– enregistrement de voix pour des messages promotionnels et commerciaux de la station;

– respecter les directives de programmation liées à ton émission et les normes de qualité en vigueur à la station;

– sur demande, collaborer aux autres émissions;

– représenter, sur demande, la station lors d’événements extérieurs;

– respecter les règles du CRTC, les politiques de programmation et les normes de qualité en vigueur dans la station;

– toutes autres tâches connexes.

Compétences clés requises

– trois ans d’expérience en animation et production radiophonique;

– sens des responsabilités;

– dynamisme, créativité, et esprit d’équipe;

– connaissance du logiciel de mise en ondes WinMedia, un atout.

Conditions

– Poste permanent à temps plein;

– salaire compétitif, selon l’expérience et l’échelle salariale en vigueur, avec indexation annuelle;

– excellentes conditions de travail et avantages sociaux offerts;

– ambiance de travail stimulante;

– région avantagée par la nature.

Postule au plus tard vendredi 14 octobre à 16 heures. Envoie ton CV, une lettre de présentation et une démo par courriel à Sébastien Plouffe, directeur de la programmation, à l’adresse suivante : splouffe@chga.fm.

Tu peux également postuler sur le site du Grenier aux emplois.

Bonne chance.