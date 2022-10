CHAI : Technicienne, technicien en mise en ondes et animation.

CHAI : Technicien.ne de mise en ondes et Web, animation.

Nous sommes situés à Châteauguay depuis 40 ans, CHAI offre une expérience de travail avec un système de radiodiffusion complètement informatisé. Un environnement qui vous permet de développer votre plein potentiel. Saisissez cette opportunité.

Viens faire ta place en radio!

Principales responsabilités

– Assurer la mise en ondes, gérer des réseaux sociaux;

– animer et réaliser une émission radio quotidienne du lundi au vendredi;

– réaliser des entrevues.

– réaliser tout autre mandat connexe.

Profil recherché

– Possède une bonne connaissance des médias ou des communications;

– bonne aptitude avec équipement technique de sonorisation, Adobe Audition et WinMedia, serait un atout;

– bonne aptitude en informatique;

– bonne culture musicale générale;

– autonome, responsable, organisé et avoir de la facilité à communiquer;

– capacité de travailler en équipe;

– possède une voiture et permis en règle.

Rémunération

– Début : Janvier 2023;

– durée : 30 semaines, possibilité d’un prolongement de 22 semaines;

– semaine de 40 heures, lundi au vendredi;

– salaire : 15.40 $ de l’heure;

– possibilité d’augmentation de salaire, évaluation après deux mois.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre dès maintenant leur candidature par écrit et d’y joindre leur curriculum vitae. Seuls les candidats retenus seront rejoint.

Sylvain Poirier

Directeur général

[email protected]

