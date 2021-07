CHAI poste de journaliste et animation.

CHAI, OFFRE D’EMPLOI : JOURNALISTE/ANIMATION.

Nous sommes situés à Châteauguay depuis 40 ans, CHAI offre une expérience de travail avec un système de radiodiffusion complètement informatisé. Un environnement qui vous permettant de développer votre plein potentiel. Saisissez cette opportunité.

Viens faire ta place en radio!

L’emploi consiste à rechercher, écrire et lire des nouvelles, possibilité d’animer une émission quotidienne du lundi au vendredi.

Réaliser des entrevues, couvrir des conférences de presse et événements.

Vous devez être autonome, responsable, organisé et avoir de la facilité à communiquer.

Profil recherché

– Bonne connaissance des médias ou des communications;

– maîtrise de la langue française parlée et écrite, l’anglais serait un atout;

– habileté à synthétiser l’information;

– capable de travailler sous pression et avec des délais serrés;

– jugement, professionnalisme et objectivité;

– bonne connaissance en informatique et en montage radio;

– connaissance du système, WinMédia et Adobe Audition, serait un atout;

– posséder un permis de conduire valide.

Principale responsabilité

Sous l’autorité de la direction générale

– S’assure de la diffusion de bulletins de nouvelles en conformité avec la politique d’information de la radio;

– complète la mise à jour des bulletins de nouvelles sur le site internet de la radio;

– être à l’affût de l’actualité et des activités de la région;

– réalise tout autre mandat connexe à la demande de la direction générale.

Rémunération

– Semaine de 40 heures, lundi au vendredi;

– salaire débute à 15.00$ heure;

– durée : 30 semaines;

– évaluation après un mois, possibilité d’augmentation;

– allocation de transport établie selon notre politique interne.

Entrée en fonction : Dès que possible le poste est disponible immédiatement.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre dès maintenant leur candidature par écrit et d’y joindre leur curriculum vitae.

Seuls les candidats retenus seront rejoints.

Sylvain Poirier, directeur général : chai@videotron.ca

Merci.