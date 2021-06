CFUT emploi – Assistant au développement numérique.

CFUT – Assistant au développement numérique.

Temps plein ou temps partiel, salaire de base et commission, début d’emploi dès que possible.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

– Évaluer en profondeur les besoins des clients pour leur offrir des propositions personnalisées, modernes et créatives;

– vendre des concepts radio, balado, web et graphiques à des clients locaux;

– accompagner les clients dans toutes les étapes entre la prise de contact et la finalisation du contrat;

– partager ses idées avec une équipe créative en faisant preuve d’ouverture;

– rester au courant de toutes les activités d’affaires de l’entreprise;

– élaborer des stratégies et appliquer des tactiques pour accroître les affaires;

– offrir un service à la clientèle hors pair et maintenir un lien durable avec les clients;

– effectuer toutes autres tâches connexes.

COMPÉTENCES ET HABILETÉS REQUISES

– Excellent français à l’oral et à l’écrit;

– autonomie;

– capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois;

– aptitudes démontrées pour le travail d’équipe et les relations interpersonnelles.

Aucune formation en vente nécessaire. Nous recherchons une personne motivée à vendre des services de qualité aux entreprises du territoire de Shawinigan et des MRC Mékinac et des Chenaux.

Posez votre candidature ici : Page Facebook CFUT Country POP.