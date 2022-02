CFNJ : Tout le bonheur de l’information en région.

Tout le bonheur de l’information en région.

CFNJ 99,1 et 88,9 Lanaudière est à la recherche d’une-un journaliste pour compléter sa dynamique équipe.

RÉSUMÉ DE LA FONCTION

Sous l’autorité de la direction générale et du directeur de l’information :

– La personne recueille, rédige et diffuse l’information régionale;

– elle réalise des entrevues et effectue des couvertures sur tout le territoire;

– elle publie sur les différentes plateformes de la station;

– le tout dans dans le respect des politiques journalistes connues et selon les orientations de la station.

EXIGENCES DU POSTE

– Formation en journalisme ou bonne vieille expérience équivalente;

– excellente maîtrise du français parlé et écrit;

– bonne connaissance de la région de Lanaudière;

– bonne connaissance de la suite Office, Adobe audio et WinMédia;

– permis de conduire valide.

PROFIL RECHERCHÉ

CFNJ recherche une personne organisée, autonome, capable de travailler en équipe avec jugement, professionnalisme et objectivité.

CONDITIONS

Selon la politique salariale de la station, semaines de 35 heures de jour du lundi au vendredi au sein d’une équipe d’expérience.

POUR POSTULER

Faire parvenir votre curriculum vitae et démo à gilles.labelle@cfnj.net