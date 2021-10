CFNJ est à la recherche d’une ou d’un conseiller publicitaire

CFNJ 99,1 et 88,9 Lanaudière est présentement à la recherche d’une ou un conseiller publicitaire.

Les principales responsabilités

– Préparer, présenter et signer des campagnes publicitaires avec la clientèle de la station;

– entretenir un lien d’affaires avec les clients actuels et développer une nouvelle clientèle;

– collaborer à la rédaction publicitaire et à la production des messages;

– assumer les responsabilités du poste dans le respect des directives et pratiques de CFNJ.

Compétences requises

– Diplôme en vente et marketing ou toute autre formation équivalente;

– minimum de 2 années d’expérience en vente média;

– aptitude pour le travail d’équipe et bonne humeur permanente;

– maîtrise des logiciels connus;

– excellent français à l’oral et à l’écrit;

– permis de conduire valide et véhicule en bon état.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae à : gilles.labelle@cfnj.net

Gilles Labelle, co-directeur général, directeur des ressources humaines.

Conditions

– Selon la politique salariale de la station;

– semaine de 35 heures du lundi au vendredi ou selon les besoins;

– généralement en télétravail ou aux bureaux de Joliette;

– salaire de base et commissions;

– autres avantages.

Radio Nord-Joli inc.

245, rue Beauvilliers, Saint-Gabriel (Québec), J0K 2N0

331 rue Richard, Joliette (Québec), J6E 2S8

Téléphone : (450) 404-CFNJ (2365), sans frais : 1 888 935-3437, télécopie : (450) 835-3581

Courriel : info@cfnj.net / www.cfnj.net