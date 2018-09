CFNJ – L’entente avec les spécialistes sera éphémère dit Amir Khadir

Amir Khadir est convaincu que l’entente avec les médecins spécialistes sera de courte durée.

Le député sortant de Mercier a affirmé lors d’un arrêt à Joliette dans Lanaudière, que l’augmentation salariale des médecins spécialistes est une entente qui va tomber d’elle-même.

“Les médecins, ce qu’ils veulent, c’est améliorer les conditions de travail dans les hôpitaux, dans les CLSC. Ils veulent un meilleur accès à la radiologie, plus de lits dans les hôtpiaux et des salles d’opération ouvertes plus longtemps”, a affirmé le médecin de profession.