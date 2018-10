CFNJ – La CAQ met la main sur Terrebonne

L’homme d’affaires Pierre Fitzgibbon a défait le député sortant du Parti québécois Mathieu Traversy avec une majorité sans équivoque de 5571 voix dans Terrebonne, lundi soir.

Présenté comme un membre de l’escouade économique de François Legault, M. Fitzgibbon a été associé directeur de Partenaires Walter Capital et avait précédemment travaillé comme

premier vice-président et chef de la direction financière et membre du comité de direction de la Banque Nationale.

“C’est sûr que j’ai de l’expérience surtout financière, économique et en développement. J’aurai peut-être un rôle d’influence à ce niveau, peu importe la forme”, a déclaré le candidat au micro de CFNJ.

Le nouvel élu a tenu à remercier les citoyens de la circonscription de Terrebonne en leur promettant d’avoir à coeur leurs priorités.

M. Fitzgibbon, qui connaît le chef François Legault depuis 42 ans, affirme que le nouveau premier ministre est vraiment prêt à diriger le Québec dans un gouvernement majoritaire ayant fait élire 74 candidats.