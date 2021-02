CFIM offre un poste de journaliste

CFIM, la radio communautaire des Îles de la Madeleine, est à la recherche d’une personne pour pourvoir un poste de journaliste.

Description

Sous l’autorité de la direction générale et la supervision de la coordination de la salle de presse, le ou la journaliste assure la cueillette, le traitement, l’enregistrement, et la diffusion des nouvelles locales et régionales. Il (elle) effectue également des entrevues ou émissions d’affaires publiques, le tout en respectant les niveaux de délégation qui lui sont attribués, les lois, les règlements et l’éthique journalistique.

Exigences

– Diplôme en techniques et arts des médias option journalisme ou dans un domaine pertinent avec combinaison d’expérience;

– fort intérêt pour l’actualité locale et régionale;

– excellente communication écrite et orale en français avec un anglais fonctionnel;

– connaissance de la communauté des Îles de la Madeleine;

– expérience radiophonique serait souhaitable.

Conditions

– Poste à contrat temps plein;

– horaire variable selon les besoins de la programmation;

– entrée en fonction prévue le 1er mars 2021;

– utiliser sa voiture dans l’exercice de ses fonctions;

– salaire selon l’échelle en vigueur.

Une description complète du poste est disponible sur CFIM.CA. Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour entrevues.

Les offres de service devront être accompagnées d’un curriculum vitae et d’un enregistrement sonore (démo). Tous les dossiers incomplets seront rejetés. Ces documents devront parvenir le plus tôt possible via le formulaire ou encore à l’adresse suivante :

Direction générale

1172 chemin Lavernière

Étang-du-Nord, QC

G4T 3E6