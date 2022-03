La radio CFIM recrute : poste en conception publicitaire radio et médias sociaux.

Tu as autant de création plein la tête que de compétences au bout des doigts?

Développer des stratégies publicitaires te passionne, autant à la radio que sur le Web, les balados ou les médias sociaux?

Tu souhaites travailler dans une équipe agile où le respect et la reconnaissance te donnent envie de créer le succès?

Tu veux vivre heureux, éclater en partageant librement ta création au service d’une clientèle enchantée de l’impact créé par les campagnes publicitaires du Son de la mer?

Description du poste

Sous l’autorité de la direction générale et sous la supervision de la conseillère publicitaire, le concepteur assure la conception et l’enregistrement de la publicité locale et nationale radiophonique, web et sur les médias sociaux, le tout en respectant les niveaux de délégation qui lui sont attribués.

Conception publicitaire

– Concevoir, créer et produire des messages publicitaires conformément aux lois et règlements de l’industrie, aux politiques et normes de qualité de la station;

– créer des campagnes et/ou des messages pour les clients;

– rédiger des textes publicitaires radiophoniques, pour le site Web et les médias sociaux;

– adapter le contenu créatif aux différents médias (radio, site Web & médias sociaux);

– transmettre des textes publicitaires aux animateurs pour enregistrement;

– assurer le traitement de messages publicitaires ou autres documents sonores publicitaires;

– assurer le routage des messages publicitaires (radio, site Web & médias sociaux);

– assurer la technique lors des enregistrements publicitaires;

– effectuer de la recherche pour thèmes et effets sonores;

– se tenir au fait des meilleures pratiques de publicité, de création et de rédaction;

– travailler en collaboration avec les équipes des différents départements;

– participer aux rencontres hebdomadaires du secteur publicitaire.

Compétences requises

– Niveau de compétence technique;

– formation collégiale dans un domaine pertinent : communication, publicité, marketing ou combinaison de scolarité et d’expériences jugées pertinentes;

– expérience pertinente en radio est un atout;

– excellente communication orale et écrite en français, l’anglais est un atout;

– connaissance du processus de communication promotionnelle, marketing en général, très bonne connaissance de la langue française, l’anglais fonctionnel serait un atout.

Qualités personnelles

Esprit très créatif, sens de l’innovation, esprit de synthèse, capacité à travailler sous pression, constance, persévérance, faire preuve d’esprit d’équipe, sens de l’écoute. Voix neutre et diction claire.

Supérieur immédiat : Conseillère publicitaire.

Communique avec Charles-Eugène Cyr à la direction générale de la radio dès aujourd’hui, l’équipe t’attend.

Téléphone : (418) 986-5233, poste 222

Cellulaire : (418) 937-8303

Courriel : direction@cfim.ca

Tous les détails ici : Conception publicitaire radio et médias sociaux.

Bonne chance.