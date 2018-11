Camille Noël est agente de programmes pour le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC).

Détentrice d’une maîtrise en gestion de projet et d’un baccalauréat en affaires publiques et relations internationales, Camille connait les bonnes pratiques et les outils lui permettant de gérer tout projet, tant au niveau de la conception et de la planification, qu’au suivi et au contrôle de projets variés. Sa formation lui a également permis d’acquérir les connaissances nécessaires à une analyse multifactorielle des enjeux, que ce soit au niveau politique, économique ou juridique. Elle a, par le passé, mis ces aptitudes à contribution en travaillant en tant qu’assistante chargée de projet auprès d’un organisme de coopération internationale dédié à la protection des droits des enfants. Elle a également participé à une formation en développement communautaire en Inde, expérience qui lui a permis de bien saisir l’importance de la consultation et de l’implication des communautés dans la réussite des projets.

