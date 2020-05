Animateur ou animatrice journaliste pour la période estivale 2020 CFIN

CFIN Passion FM

Animateur(trice)-journaliste

2 postes

Passion FM, Radio Bellechasse-Etchemins, la radio qui dessert les régions de Bellechasse et des Etchemins en Chaudière-Appalaches, est à la recherche de deux animateurs(trices)-journalistes pour des emplois d’été à sa station située à Lac-Etchemin.

La durée de l’emploi est de 8 semaines, à compter du 22 juin 2020.

Responsabilités

– Recherche et rédaction de nouvelles – montage d’extraits sonores;

– lecture de bulletins de nouvelles;

– production de messages publicitaires;

– coanimation et animation d’émissions;

– autres tâches connexes en soutien à l’animation, la production et l’administration de la station de radio.

Exigences

– Formation en journalisme et/ou animation radio reconnue;

– sens des responsabilités, rapidité d’exécution, autonomie, capacité de travailler sous pression;

– connaissance et maîtrise des logiciels WinMédia et Adobe Audition serait un atout, tout comme la détention d’un permis de conduire.

Conditions

35 heures /semaine. La personne choisie devra être disponible la semaine et la fin de semaine.

Salaire

14 dollars/l’heure.

Faire parvenir votre démo ainsi que votre curriculum vitae avant le 22 mai 2020 à l’attention de Sylvie Lamontagne, par courriel à slamontagne@passion-fm.com.

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour l’entrevue seront contacté(e)s.