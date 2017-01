Les prix Rencontres de l’ADISQ décernés dans le cadre du congrès de l’ARCQ

L’ARCQ est très fière d’accuellir son précieux partenaire l’ADISQ dans le cadre de son congrès annuel le 4 novembre 2016 au Cercle à Québec.

L’ADISQ présentera ses prix Rencontres décernés aux radios lors du Showcase de l’ARCQ où seront remis 8 prix aux meilleurs artisans de la radio du Québec.

Le Showcase de l’ARCQ en est à sa cinquième édition et a pour but de créer un lieu de rencontre pour les créateurs, les radiodiffuseurs et les promoteurs du Québec. Lors de ce Showcase, six artistes seront invités à présenter leurs musiques aux diffuseurs.

Tous les nommés des prix Rencontres de l’ADISQ décernés aux radios y seront conviés et se joindront aux membres de l’ARCQ déjà présents à leur congrès annuel.

Que ce soit la radio communautaire, publique, privée ou universitaire, nous ferons de ce rassemblement la plus grande fête du métier de la radio de tout le Québec!