Les Jours de la radio, 41e rencontre annuelle des radios communautaires

Les Jours de la radio auront lieu au Manoir du Lac Delage, à Québec

du 9 au 11 novembre 2017

À l’occasion de sa 41ème édition, le congrès annuel des radios communautaires fait peau neuve en devenant les Jours de la radio. Cette nouvelle image vise à positionner clairement ce que ce rassemblement est devenu au fil des ans : le seul événement francophone où l’on parle pendant trois jours de la radio, de ses défis et de son avenir.

« C’est un nouveau nom qui s’appuie sur une formule éprouvée depuis plusieurs années. Nous avons toujours cru en la pertinence d’inviter des intervenants de la radio privée et publique à venir partager leurs visions et expériences avec les radios communautaires dans le cadre de conférences afin de favoriser une réflexion plus élargie sur l’avenir de la radio » explique Tanya Beaumont, présidente de l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ).

L’impact des plateformes numériques sur les habitudes de consommation, la gestion du changement, l’évolution des métiers de la radio et les pratiques innovantes sont des thématiques qui interpellent l’ensemble de l’industrie de la radio au Québec.

« Nous sommes dans un monde où tout change rapidement, plus particulièrement dans la sphère des médias. Nous sommes d’abord et avant tout des radiodiffuseurs et il ne faut pas perdre ça de vue. On doit rester pertinent pour les auditeurs en leur offrant un produit radiophonique qui répond à leurs besoins et à leurs attentes en constante évolution. Ce sont entre autres ces défis qui animent l’élaboration des contenus des Jours de la radio » ajoute Martin Bougie, directeur général de l’ARCQ.

La programmation des Jours de la radio, 41e rencontre annuelle des radios communautaires, sera dévoilée très prochainement. Surveillez vos écrans!

RELATIONS DE PRESSE

Joanie Léveillé

joanie@natcorbeil.com

(514) 244-7202

RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT RADIO

Christian Roy

soutien@arcq.qc.ca

(514) 287-9094 Poste 212