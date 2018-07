Cette toute nouvelle émission se compose de 10 rendez-vous hebdomadaires de musique traditionnelle en compagnie de Nicolas Pellerin. Au programme : des anecdotes, des histoires et bien sûr des musiques trad’ d’ici et d’ailleurs… Œuvrant au sein de la formation Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs depuis bientôt une décennie, Nicolas Pellerin a cumulé des années de parcours sur la scène trad’, québécoise et internationale. Il aura bien des choses à vous faire partager cet été !

L’émission est de retour sur les ondes à partir du 23 juin et pour tout le reste de l’année. Découvrez ou redécouvrez l’univers chaleureux et créatif du jazz avec l’animatrice/chanteuse Barbara Secours, passionnée de ce courant musical. À chaque semaine, les classiques et incontournables se côtoient alors que l’animatrice présente différents crooners, chanteurs et musiciens de toutes les époques.