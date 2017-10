Emploi : Journaliste-recherchiste – CIBL Montréal

Journaliste-recherchiste de l’émission La Matinale

CIBL 101,5 MONTRÉAL

Relevant du Responsable du pôle information, la personne titulaire de ce poste contribue à la production d’une émission d’information et de bulletins de nouvelles pour CIBL 101,5.

Produire, mettre en ondes et animer une émission axée sur l’actualité du lundi au vendredi entre 6:00 AM et 7:00 AM.

Rédiger et faire la lecture des bulletins de nouvelles à La Matinale, entre 7:00 AM et 10:00 AM du lundi au vendredi.

Alimenter quotidiennement les comptes Facebook et Twitter.

Scripter les entrevues de La Matinale.

Rédiger et publier des articles au sujet des entrevues de La Matinale sur le site de CIBL 101,5.

Rédiger et publier des communiqués sur le site du Groupe CNW.

Participer aux réunions et contribuer à la synergie et au bon climat au sein de l’équipe.

Suivre l’actualité et entretenir des liens avec des relationnistes et responsables des communications.

Effectuer une revue de presse quotidienne des médias montréalais et des hebdos de quartier.

Toutes autres tâches connexes requises dans le cadre de ses fonctions, notamment dans le domaine du journalisme et de la recherche.

Profil recherché

Diplôme universitaire de premier cycle complété.

Expérience en recherche, journalisme, gestion de médias sociaux.

Connaissance des méthodes de travail en production radiophonique.

Connaissance des stratégies applicables aux réseaux sociaux.

Maîtrise de la langue française à l’oral comme à l’écrit.

Connaissance des logiciels Word et Excel.

Excellente habileté à faire des recherches sur Internet.

Connaissance du fonctionnement de réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter.

Connaissance de l’actualité montréalaise et du milieu communautaire (un atout)

Excellent sens de l’organisation et de la minutie.

Excellente capacité à travailler sous pression et à respecter les échéanciers.

Capacité de travailler en équipe harmonieusement et efficacement, de résoudre les problèmes et de contribuer à un bon climat au sein du groupe.

Entregent, autonomie, initiative, «leadership», dynamisme, fiabilité.

Être éligible à la subvention d’Emploi-Québec.

Conditions de travail

Statut d’emploi : 35 h par semaine pour 30 semaines

Salaire : 12$ de l’heure.

Durée de l’emploi: du 25 septembre 2017 au 6 avril 2018

Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.

Faites parvenir CV et lettre de présentation par courriel :

Jason Paré

Responsable du Pôle Information

CIBL 101,5 Montréal

2 Ste-Catherine Est, suite 201, Montréal, Québec H2X 1K4

lamatinale@cibl1015.com

(514) 526-2581

À propos de CIBL

Mission principale de l’entreprise

Depuis plus de 35 ans, CIBL 101,5 anime les ondes de la bande FM avec une programmation pertinente et impertinente, originale et innovante. CIBL fait éclore des talents en étant un lieu d’apprentissage et d’expérimentation pour les passionnés de communication, de culture et d’information. Depuis son origine, CIBL 101,5 Montréal est le point d’entrée des nouvelles formes d’expression et de création culturelles montréalaises ainsi qu’un appui continu à la relève culturelle.

CIBL est une radio citoyenne portant les valeurs de collaboration, de collectivité, de communauté, d’engagement, de métissage, de diversité, de multiculturalisme, de partage, de solidarité, de féminisme, de justice, de liberté et de tolérance CIBL est aussi une radio de découverte portant les valeurs de curiosité, d’ouverture et d’innovation.

CIBL est éclectique, marginale, indépendante, audacieuse, équitable, participative, populaire et est le reflet de la communauté montréalaise.

Les thèmes principaux à CIBL sont la culture, la musique, l’information, l’art de vivre ensemble, les enjeux de société et les sports.

Le ton de CIBL est critique, pertinent, indigné, intelligent, original, vulgarisateur, passionné, respectueux, responsable et vivant.

CIBL s’engage à informer, divertir et susciter la réflexion chez l’auditeur chaque fois que ce dernier syntonisera 101,5.