Communiqué : un soutien de 20 000$ en commandites publicitaires

GASPÉ, 18 JUIN 2018 — L’automne dernier, dans la foulée des activités de financement pour soutenir la reconstruction du Théâtre de la Vieille Forge, Radio Gaspésie avait offert plusieurs commandites publicitaires d’une valeur totale de 10,000 $. Cet été, Radio Gaspésie offre une autre commandite publicitaire d’une valeur de 10,000 $ au Village en chanson afin de maximiser les retombées économiques de la vente des billets pour tous les spectacles programmés.

Martin Roussy, directeur général de Radio Gaspésie : « Nous sommes partenaires avec Le Village en chanson de Petite-Vallée depuis de nombreuses années. C’est donc tout à fait normal, quand notre partenaire traverse une grande épreuve, d’apporter notre soutien. C’est la plus importante commandite publicitaire de Radio Gaspésie. Les besoins sont exceptionnels et il fallait répondre de manière exceptionnelle. »

Alan Côté, directeur général et artistique du Village en chanson : « Depuis longtemps, Radio Gaspésie est complice du Village en chanson de Petite-Vallée, permettant le rayonnement de notre organisation sur la pointe de la péninsule gaspésienne et au-delà de la région. Nous sommes reconnaissants de l’appui une fois de plus offert par Radio Gaspésie et remercions du fond du cœur la direction et l’équipe de faire partie des premiers artisans du mouvement de solidarité né à la suite de l’incendie du Théâtre de la Vieille Forge. »

Radio Gaspésie offre chaque année des commandites publicitaires d’une valeur totalisant 150,000 $ pour soutenir les organisations culturelles, sportives et communautaires telles le Festival Musique du Bout du Monde, le Festival du cinéma documentaire Vues sur mer, le Gala du Club de boxe du Grand Gaspé, le Centre de ski Mont-Béchervaise, le Festival de Petit-Cap, CD Spectacles, la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé, Berceau du Canada, le Festi-plage de Cap-d’Espoir, le Centre d’Action Bénévole Le Hauban, etc.

Le Village en chanson de Petite-Vallée est une entreprise d’économie sociale qui mise sur son héritage culturel pour créer un lieu de rencontres artistiques unique et stimulant, moteur de développement social et économique. Il opère le Festival en chanson, le Théâtre de la Vieille Forge ainsi que le Camp chanson.

Source : Martin Roussy, directeur général, Radio Gaspésie, 418-360-3784