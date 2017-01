producteur(trice) publicitaire/animateur(trice) : CFNJ Lanaudière

CFNJ-FM est à la recherche d’un producteur(trice) publicitaire/animateur(trice) (poste de 7 à 9 mois)

Lieu de travail :

St-Gabriel-de-Brandon, Lanaudière

Principales fonctions :

Concevoir, rédiger, enregistrer et monter des messages promotionnels et publicitaires radiophoniques. À l’occasion, remplacer les animateurs en ondes. Autres tâches connexes demandées par la direction.

Années d’expérience reliées à l’emploi :un atout

Description des compétences : Aptitudes en recherche et en rédaction dans le style de la radiophonie. Excellentes habiletés de communication en français ( orales et écrites ). Maîtrise des outils informatiques (courrier électronique, recherches, traitement de texte, Windows, logiciels de montage audio). Avoir de la créativité, esprit de synthèse, bon jugement et sens de l’organisation, capacité de travailler en équipe, vaste culture générale, de l’entregent, faire preuve d’autonomie, de ponctualité, avoir le sens des responsabilités, et une grande disponibilité.

Nombre d’heures par semaine : 35

Statut d’emploi : Temps plein de jour

Durée de l’emploi : 7 à 9 mois

Date prévue d’entrée en fonction : 2017-01-31

Le candidat ou la candidate doit être sans emploi.

Faites parvenir votre CV accompagné d’un démo à l’adresse suivante : nicolas.bellemare@cfnj.net