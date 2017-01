Le congrès 2016 de l’ARCQ s’en vient à grands pas!

Les radios communautaires : 40 ans de réflexion collective

Le congrès annuel de l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) qui se déroulera du 3 au 5 novembre au Manoir du Lac Delage à Québec sera l’occasion de souligner sa 40ème édition. Il y a quarante ans cette année se réunissaient pour la première fois les radios communautaires du Québec. À cette époque, la radio communautaire commençait à se répandre un peu partout au Québec et il était plus que pertinent pour ces pionniers de se réunir pour partager leurs expériences et leur vision du développement de la radiophonie communautaire.

À cet égard, M. Daniel Cliche, président de l’ARCQ mentionne que « Beaucoup de chemin a été parcouru depuis! Aujourd’hui, les radios communautaires sont partout au Québec, occupant une place unique dans notre paysage médiatique, poursuivant leurs mission centrée sur le service de proximité, la promotion de l’identité locale, la diffusion culturelle, la participation citoyenne et l’information locale. »

Conférences, discutions et ateliers

Lors de cette rencontre à Québec, des conférenciers de renom viendront partager avec les artisans de la radio communautaires leur réflexions et expériences : Jean-Martin Aussant (Chantier de l’économie sociale du Québec) présentera sa vision du développement du territoire par l’engagement citoyen, Jean-Éric Valli (président du groupe français les Indé-Radios) abordera la question des médias locaux dans un contexte de globalisation, Yanik Hardy (SOCAN) fera état des questions de droits d’auteurs et Martin Lessard (Radio-Canada) traitera quant à lui de stratégie web et médias sociaux. Enfin, un panel de discussion composé de Sylvain Chamberland (Attraction Média), Charles Benoit et de Patricia Pleszenzka (Radio-Canada) viendront partager leur vision sur le futur de la radio.

Fusion avec les Prix rencontres de l’ADISQ

Le vendredi 4 novembre se tiendra la 5ème édition de la soirée « Showcase » au Cercle, à Québec. Cette soirée permettra de voir et d’entendre des artistes tels que Yann Perreau, Philipe Brach, Koriass, Ian Kelly et Amylie. Cette année, l’ARCQ aura le plaisir d’accueillir l’ADISQ qui se joindra à cette soirée pour présenter ses prix « Rencontres » décernés aux radios du Québec. Le Showcase de l’ARCQ sera cette année plus que jamais un grand rendez-vous de l’industrie de la radio et de la musique!

Lors du Cocktail de fermeture qui se déroulera samedi 5 novembre à 17h, deux prix seront remis pour saluer le travail des gens de la radio communautaire : le prix Bravoure, remis à unj artisan dont l’implication dans sa station mérite d’être soulignée et le prix Résonance, remis à une personne dont la contribution aura contribué au rayonnement de la radiophonie communautaire. L’Événement de clôture sera aussi l’occasion de présenter le nouveau conseil d’administration de l’ARCQ pour l’année 2016-2017.

L’ARCQ en chiffres

Fondée en 1979, l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec regroupe 35 stations situées dans 16 régions du Québec. C’est un chiffre d’affaires annuel de plus de 12 millions $, près d’un million d’auditeurs, 225 emplois durables, des organisations autofinancées à 80%, 2000 personnes impliquées bénévolement, près de 20 000 membres, chaque année sont réalisées plus de 5000 entrevues avec des intervenants du monde culturel. Pour rendre l’information locale et régionale, c’est 50 journalistes rémunérés, plus de 100 personnes travaillant bénévolement à l’information, plus de 1500 bulletins de nouvelles par semaine et 100 heures d’émissions d’affaires publiques.

Consultez l’horaire complet du congrès de l’ARCQ

www.arcq.qc.ca

#ARCQ2016

– 30 –

Pour information :

Martin Bougie,

directeur général ARCQ

514-287-9094 poste 210

direction@arcq.qc.ca