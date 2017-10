Emploi Animateur(trice) radio – CIHO Charlevoix

Animateur / animatrice – radio

CIHO – Charlevoix

Leader dans son milieu, CIHO se veut être le reflet de sa communauté pour informer, échanger, éduquer, divertir et ce, dans un souci de respect, d’authenticité et d’engagement.

CIHO FM est la radio des gens de Charlevoix. La région de Charlevoix est située à 1h30 de Québec et propose une qualité de vie incomparable à ses résidents ! Nature, culture, paysages grandioses et qualité d’accueil font la réputation de cette si belle région !

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE

Sous la responsabilité de la direction générale et du coordonnateur à la programmation, l’animateur/l’animatrice prépare, anime et assure la mise en ondes d’émissions radiophoniques, dans le respect des orientations et des objectifs de la programmation et notamment :

Effectuer l’animation d’émissions de radio selon les besoins ;

Effectuer de la recherche de sujets d’entrevues et de contenu ;

Préparer et réaliser des entrevues ;

Documenter les sujets d’animation de façon claire et concise ;

Suivre le routage ;

Opérer la console et les logiciels de mise en ondes ;

Réaliser des reportages commerciaux (reportages en direct) ;

Demeurer à l’affût de l’information et des événements locaux, régionaux et provinciaux afin d’être en mesure d’en véhiculer le contenu aux auditeurs ;

Effectuer de la rédaction et des enregistrements publicitaires (production commerciale) ;

Toutes autres tâches connexes au poste.

Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques du poste et ne doivent pas être considérées comme une énumération exhaustive de toutes les tâches inhérentes au poste.

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES

Diplôme en radiodiffusion (AEC animation radio, CRTC ou DEC)

1 à 2 années minimum d’expérience dans le domaine de la radiophonie ;

Excellente communication orale en français (capacité de s’exprimer en anglais un atout)

Bonne culture générale et connaissances musicales variées

Maîtrise des outils informatiques : Office, internet, Outlook, logiciel de mise en ondes

APTITUDES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Aptitude à communiquer (oral, écrit)

Excellent esprit d’équipe

Sens de l’organisation, autonomie et capacité à fixer ses priorités

Créativité et dynamisme

AFFICHAGE ET DATE D’ENTRÉE EN FONCTION

L’affichage débute le 18 octobre à 16h et se termine le 27 octobre 2017 à 16h.

Le poste est disponible immédiatement. La date d’entrée en fonction est dès que possible mais pourra toutefois être ajustée en fonction du ou de la candidate sélectionnée pour le poste.

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES

Le salaire est établi selon la politique en vigueur au sein de l’organisation. Assurances collectives et avantages sociaux.

POUR POSTULER

Faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’un *démo, au plus tard le 27 octobre 2017 à 16h, à l’attention de Madame Mélissa Girard, directrice générale et des ventes, par courriel à direction@cihofm.com .

(*ou être en mesure d’en fournir un ultérieurement si vous êtes sélectionné pour une entrevue).